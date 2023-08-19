В ближайшее дни ожидаются мощные ливни, грозы и град: в этих регионах России будет свирепствовать непогода

Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей Сибирского округа о приближающихся дождях. По прогнозу синоптиков, 20-21 августа территорию накроют мощные циклоны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В воскресенье, 20 августа, непогода будет бушевать в центральной части Красноярского края. Ожидаются ливни с грозами и сильный ветер.

Жителям Республики Алтай тоже придется несладко. 20 и 21 августа в регионе будут наблюдаться грозы и дожди, порывы ветра до 17 м/с, а также возможен град.

В горах Хакасии и на юге Кемеровской области тоже будет неспокойно. С 20 по 21 число здесь ожидаются грозовые ливни и сильный ветер.

Источник: meteoinfo.ru