В ближайшее дни ожидаются мощные ливни, грозы и град: в этих регионах России будет свирепствовать непогода

Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей Сибирского округа о приближающихся дождях. По прогнозу синоптиков, 20-21 августа территорию накроют мощные циклоны.
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В воскресенье, 20 августа, непогода будет бушевать в центральной части Красноярского края. Ожидаются ливни с грозами и сильный ветер.
Жителям Республики Алтай тоже придется несладко. 20 и 21 августа в регионе будут наблюдаться грозы и дожди, порывы ветра до 17 м/с, а также возможен град.
В горах Хакасии и на юге Кемеровской области тоже будет неспокойно. С 20 по 21 число здесь ожидаются грозовые ливни и сильный ветер.
Источник: meteoinfo.ru