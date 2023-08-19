Про Турцию пора забыть: вот где по-настоящему дешевый и роскошный отдых в конце лета

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Эксперт раскрыл направление, которое точно порадует ценами и погодой в августе.

Лето всегда становится сезоном отпусков. Семьи стараются вывезти детей на море в период школьных каникул. Но также большая часть россиян любит отдыхать в конце лета. Однако в этом году стоимость туров значительно выше, чем в прошлом. Даже Турция стоит коло 150-200 тысяч рублей за двоих на 9 дней.

Но вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, куда в это время стоит слетать отдохнуть на самом деле. 

По его словам, именно в бархатный сезон в Крыму идеально подойдет для отдыха в августе и сентябре. Более того, на полуострове цены становятся очень демократичными в этот период.

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Он добавил, что дешевым отдых в это время считается в западной части Крыма.

«В данный период легко можно снять жилье за тысячу-полторы рублей в сутки. На этой территории, кроме Евпатории и Сак, почти двадцать курортных поселков — так что выбор широкий», — отметил Мкртчян, пишет сайт «Городовой».

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