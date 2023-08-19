Не засохнет и не заплесневеет: храните хлеб рядом этим продуктом — будет свежим минимум 10 дней

Экономные хозяйки очень редко выбрасывают хлеб. Потому что он у них никогда не портится.

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Оказывается, мучные изделия могут оставаться свежими минимум 10 дней. Главное — обеспечить им правильные условия хранения.

Для начала следует найти хорошую хлебницу. Подойдет далеко не каждая! Берите ту, в которой есть отверстия для проветривания. Иначе булки быстро придут в негодность.

Кроме этого, храните хлеб в полотняном мешке. Для защиты от плесени к нему следует положить пару кусочков сахара. А чтобы буханка не засохла раньше срока, в хлебнице нужно держать несколько ломтиков сырого картофеля.

Источник: Telegraf.news