Самый безопасный рюкзак: в Роскачестве рассказали, как выбрать идеальный портфель к учебному году для первоклашки

До начала нового учебного года остаются считанные недели. Примечательно, что традиционно к 1 сентября родители покупают все необходимые принадлежности для учеников. Сложнее всего приходится мамам и папам первоклашек, так как они многое выбирают впервые. Эксперты Роскачества рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе рюкзака для ребенка.
По словам экспертов, особенно важно, чтобы лямки были прочно закреплены и регулировались по длине. Также один из ремней должен иметь разъем, который помогает легко надевать и снимать рюкзак, а вот пряжки или другие приспособления для регулировки длины ремня должны крепиться на дне рюкзака, чтобы ребенок не травмировался, а также не порвал одежду.
В Роскачестве добавили, что ранец для ученика начальных классов должен иметь определенны параметры: высота задней стенки рюкзака – 30-36 см, высота передней стенки – 22-26 см, ширина – 6-10 см. Допускается увеличение размеров не более чем на 3 см.
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«Приобретая рюкзак, убедитесь в том, что на этикетке указаны назначение товара (например, «рюкзак школьный»), возраст (например, 10+).
Имейте в виду, продукция, предназначенная для детей, должна иметь документ о соответствии. Продавец обязан предъявить такой сертификат по запросу покупателя», – пояснили в ведомстве.