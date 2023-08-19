Самый безопасный рюкзак: в Роскачестве рассказали, как выбрать идеальный портфель к учебному году для первоклашки

По словам экспертов, особенно важно, чтобы лямки были прочно закреплены и регулировались по длине. Также один из ремней должен иметь разъем, который помогает легко надевать и снимать рюкзак, а вот пряжки или другие приспособления для регулировки длины ремня должны крепиться на дне рюкзака, чтобы ребенок не травмировался, а также не порвал одежду.

В Роскачестве добавили, что ранец для ученика начальных классов должен иметь определенны параметры: высота задней стенки рюкзака – 30-36 см, высота передней стенки – 22-26 см, ширина – 6-10 см. Допускается увеличение размеров не более чем на 3 см.

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