Не созданы для семьи: из этих знаков зодиака получаются самые плохие мужья и жены

Кажется, что некоторые люди просто не созданы для семьи. Одни имеют склочный, неуживчивый характер. А другие, напротив, находятся в своих мыслях так далеко, что близкие люди их мало интересуют.

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Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова утверждает, что самыми сложными в этом плане являются Овны, Близнецы, Львы и Стрельцы.

Овны с раннего возраста стремятся к свободе и самостоятельности. Сначала они убегают от своих родителей. А затем безнадежно отдаляются от своей второй половинки. Что приводит к конфликтам. С возрастом их бескомпромиссность дает сбои. Но до этого счастливого момента еще нужно дожить.

Близнецы всю жизнь бегут от ответственности. Семейные отношения им в тягость. Представители этого знака не умеют выражать свои чувства, они стараются держать дистанцию даже с самыми близкими людьми.

Львы смогут ужиться с теми, кто примет их холодность и отрешенность от семейных забот. Кроме этого, вторая половина не должна ограничивать их свободу. В противном случае пара погрязнет в скандалах. Кому такое понравится? Вероятнее всего, что никому.

Стрельцы обожают свою семью. Но не терпят, когда им указывают и досаждают многочисленными просьбами. А без этого редко обходится. Поэтому через некоторое время представители этого знака начинают избегать назойливого вмешательства близких людей.

Источник: starhit.ru