Размер пенсии значительно изменится: россиян со стажем до 1991 года предупредили о сюрпризе с 20 августа

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Однако не все знают, что их выплаты могут быть больше. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что люди, у которых есть страж работы или другой деятельности до 1991 года, могут расчитывать на увеличение пенсии. Так случилось, что на этот время приходится самое большое количество ошибок.
«У женщины наступил пенсионный возраст по закону, но получить выплату сразу она не смогла, потому что получила отказ от пенсионного органа. Отказ был аргументирован тем, что у женщины не хватило стажа, а периоды до 1991 года специалисты поставили под сомнение. Ведь в трудовой было написано, что она была выдана в 1984 году, тогда как женщина, по ее словам, работала в колхозе еще до 1983 года», – пояснил он.
По словам эксперта, в стаже не было учтено целых 13 лет, так как часть трудовой книжки признали недействительной. Однако гражданке удалось добиться перерасчета, подав в суд. Ее заявление одобрили.
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Дама смогла выйти на пенсию, а также получила перерасчет выплат всех недополученных денег. Власов отметил, что попавшие в такую же ситуацию люди, могут все решить уже в ближайшее время, то есть с 20 августа, пишет PRIMPRESS.