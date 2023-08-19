Размер пенсии значительно изменится: россиян со стажем до 1991 года предупредили о сюрпризе с 20 августа

«У женщины наступил пенсионный возраст по закону, но получить выплату сразу она не смогла, потому что получила отказ от пенсионного органа. Отказ был аргументирован тем, что у женщины не хватило стажа, а периоды до 1991 года специалисты поставили под сомнение. Ведь в трудовой было написано, что она была выдана в 1984 году, тогда как женщина, по ее словам, работала в колхозе еще до 1983 года», – пояснил он.

По словам эксперта, в стаже не было учтено целых 13 лет, так как часть трудовой книжки признали недействительной. Однако гражданке удалось добиться перерасчета, подав в суд. Ее заявление одобрили.

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Дама смогла выйти на пенсию, а также получила перерасчет выплат всех недополученных денег. Власов отметил, что попавшие в такую же ситуацию люди, могут все решить уже в ближайшее время, то есть с 20 августа, пишет PRIMPRESS.