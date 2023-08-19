Вот зачем наши бабушки держали ложки в холодильнике: польза невероятная, особенно по утрам

Раньше женщины не имели тех возможностей, которые предлагает современная косметология. Поэтому они боролись за красоту подручными средствами. И нужно сказать, их методы до сих пор хорошо работают.

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Например, если морщинки только наметились, процесс можно замедлить и даже приостановить с помощью массажа ложками. Для этих целей отлично подойдут столовые приборы из алюминия и серебра.

Все просто. Заверните ложки в бумажную салфетку и уберите в холодильник. Достаньте их через несколько часов, приложите выпуклой частью к лицу и аккуратными разглаживающими движениями сделайте массаж.

Процедуру рекомендуется проводить по утрам. Так вы не только замедлите старение, но и моментально избавитесь от отечности после сна.

Источник: ogorod.video