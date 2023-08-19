Закон уже утвержден: россиянам проиндексируют зарплаты с 1 октября 2023 года

В России по данным Росстата среднемесячная заработная плата в период с марта 2022 года по март 2023 года составила 71 334 рубля. А вот размер прожиточный минимум в целом на душу населения — 13 919 рублей, а на трудоспособного эта сумма уже составляет — 15 172 рублей.
Теперь россиян обрадовали новостью о том, что 1 октября 2023 года гражданам государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют зарплаты на 5,5%.
Оклад повысят ряжу граждан: это коменданты, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие работники.
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«Соответствующее постановление правительства подписано», – отметили в пресс-службе Минтруда России, пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что повышение оклада произошло, так как соответствующее решение закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.