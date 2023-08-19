Самая важная подкормка для малины: вносим до 15 сентября — получаем рекордный урожай в новом сезоне

Чтобы малина одарила вас рекордным урожаем в будущем году, нужно как следует подкормить ее в конце лета или в начале осени. Есть несколько вариантов. Удобрения следует выбирать в зависимости от обстоятельств.

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Если ранее вы использовали минеральные вещества, то в этом году побалуйте малину органикой. Отлично подойдет компост или перепревший навоз. Удобрение нужно раскидать по участку. На 1 квадратный метр малинника следует взять около 4 кг подкормки.

А если в прошлом сезоне вы использовали органические удобрения, то самое время дать малине минеральную смесь. Для ее приготовления нужно взять 40 гр сульфата калия и 50 гр суперфосфата. Этого количества хватит на 1 квадратный метр. Гранулы нужно высыпать под кусты, слегка присыпать землей и полить отстоявшейся водой.

Источник: oazisvdome.ru