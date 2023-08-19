Откажитесь всего от одного ингредиента — драники станут хрустящими и невероятно вкусными: все уплетут за обе щеки

Поясняется, что этот продукт делает консистенцию слишком плотной, поэтому драники не будут нежными, сочными и хрустящими.

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Также есть и другие хитрости, которые помогут сделать идеальные картофельные оладьи. По словам экспертов, надо измельчать картошку на мелкой терке или мясорубке, а потом обязательно отжать лишнюю жидкость. Также необходимо сделать с луком.

Не пренебрегайте со сметаной. На пять средних картофелин уйдет всего одна столовая ложка. В таких же пропорциях добавляется мука. Эти советы помогут пожарить драники, которые уплетут за обе щеки, пишут «Белновости».