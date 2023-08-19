Смешайте это масло с шампунем: волосы попрут с небывалой скоростью — ощутимый результат через два месяца

Хотите отрастить волосы за несколько месяцев? Тогда этот рецепт для вас. Больше нет нужды мучаться с перцовыми масками. И разрекламированные сыворотки тоже не нужны. Достаточно добавить ваш обычный шампунь касторовое масло, и длинная коса вам обеспечена.

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Пропорции такие: на 2 столовые ложки шампуня возьмите 1 столовую ложку масла. Если у вас темные волосы, то этот состав можно дополнить 1 столовой ложкой молотого кофе. Перемешайте ингредиенты и используйте получившийся состав для мытья головы.

Если регулярно пользоваться этим средством, то уже через два месяца ваша шевелюра станет существенно длиннее. Это заметят все подруги. Они будут выпрашивать у вас рецепт.

Источник: cpykami.ru