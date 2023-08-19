Опубликован график выходных и праздников в России на 2024 год

Правительство России опубликовало график выходных и праздников на 2024 год.
Согласно ему:
- так как праздничные дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, нерабочими днями решено сделать 10 мая и 31 декабря соответственно;
- нерабочий день переносится с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;
- нерабочий день переносится с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;
- нерабочий день переносится в субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
В итоге предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
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Также нерабочими в 2024-м будут дни:
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 28 апреля по 1 мая;
- с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 3 по 4 ноября;
- с 29 по 31 декабря.
Нерабочие дни 2024 года. Фото: t.me/government_rus