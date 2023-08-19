Опубликован график выходных и праздников в России на 2024 год

Новый год будет отмечать до 8 января. Фото: Global Look Press

На 23 Февраля и 8 Марта будет по три выходных дня подряд.

Правительство России опубликовало график выходных и праздников на 2024 год.

Согласно ему:

  • так как праздничные дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, нерабочими днями решено сделать 10 мая и 31 декабря соответственно;
  • нерабочий день переносится с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;
  • нерабочий день переносится с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;
  • нерабочий день переносится в субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

В итоге предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

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Также нерабочими в 2024-м будут дни:

  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая;
  • с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 3 по 4 ноября;
  • с 29 по 31 декабря.

Нерабочие дни 2024 года. Фото: t.me/government_rus

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