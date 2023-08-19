Опубликован график выходных и праздников в России на 2024 год

Правительство России опубликовало график выходных и праздников на 2024 год.

Согласно ему:

так как праздничные дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, нерабочими днями решено сделать 10 мая и 31 декабря соответственно;

нерабочий день переносится с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;

нерабочий день переносится с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;

нерабочий день переносится в субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

В итоге предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

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Также нерабочими в 2024-м будут дни: