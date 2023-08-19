Готовим майонез из яблок: вкусно, полезно и без вреда для фигуры — можно есть хоть каждый день

Об этом мало кто догадывается, но у яичного соуса есть более здоровая альтернатива. Речь идет о яблочном майонезе. По вкусу он ничуть не уступает жирному аналогу. Но содержит меньшее количество калорий.

Такой соус можно использовать хоть каждый день. Фигура точно не пострадает. К тому же по стоимости он выйдет гораздо дешевле магазинного.

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Чтобы приготовить полезный майонез, нужно взять: 3 яблока среднего размера, 100 миллилитров растительного масла, по одной чайной ложке соли, сахара, горчицы и лимонного сока.

Нарежьте яблоки на четыре части, удалите семечки и поместите фрукты в духовой шкаф на 15 минут. Температура для запекания — 200 °C.

По прошествии времени остудите яблоки и избавьтесь от шкурки. Смешайте фрукты с солью, сахаром, горчицей и лимонным соком. Взбейте эту массу с помощью блендера. И, не прерывая работу кухонного помощника, введите в соус растительное масло.

На этом все, майонез готов. Его можно использовать в качестве заправки для салатов или подавать к мясу и рыбе.

Источник: Дзен-канал TECHNOTION