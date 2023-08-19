Важный день для дачников: что можно и нельзя делать в Яблочный Спас

«В этот день обычно собирается урожай. Поэтому возникла традиция приносить созревшие плоды в церковь, чтобы Господь благословил урожай. При этом необязательно нести яблоки. Это могут быть и другие фрукты — виноград, груши, арбузы», — пояснил священнослужитель.

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Также он отметил, что в этот день можно обратиться к Господу за благословением на свой труд, чтобы он не оказался бесплодным. А вот в церковь можно принести несколько фруктов и осветить их. По словам священника, через эти плоды освещается весь наш труд.

Но также есть и запреты. По его словам, нельзя слишком громко праздновать, употреблять алкогольные напитки и есть продукты животного происхождения, пишет «Вечерняя Москва».