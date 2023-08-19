Яблоня завалит урожаем в будущем году: просто внесите правильную подкормку до 15 сентября

Многие дачники убеждены в том, что яблоня способна радовать богатым урожаем только один раз в два года. Дескать, дереву нужно время, чтобы восстановить силы.

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Это не совсем так. На самом деле культура может обильно плодоносить каждый сезон, но для этого ее следует обеспечить специальной подкормкой.

Удобрение вносят в конце августа или в начале сентября. В это время дерево нуждается в органике. Садовники рекомендуют использовать навоз, птичий помет или золу.

На взрослую яблоню необходимо взять 2 ведра удобрения, а для деревьев моложе 15 лет будет достаточно 10 литров.

Подкормку следует вносить по кругу. Если вы имеете дело со старой яблоней, отступите от ствола 100 сантиметров. В остальных случаях будет достаточно 50 сантиметров.

Все просто. Выкопайте траншею вокруг дерева. Насыпьте в нее подкормку. Прикройте все это дело землей и полейте водой. Чтобы усилить эффект от проделанной работы, нужно укрыть грунт мульчей.

Источник: novostivl.ru