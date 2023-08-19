Гортензия любит кисленькое: полейте ее этим составом в августе — цветы станут еще пышнее

Гортензия относится к неприхотливым культурам, но и о ней следует иногда вспоминать. Чтобы наслаждаться цветением этого великолепного растения до поздней осени, нужно подпитать его специальным составом в августе.

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В это время гортензия испытывает нехватку фосфора и калия. А вот азотные подкормки следует исключить.

Чтобы приготовить эффективное удобрение, нужно взять 10 литров воды, 1 столовую ложку монофосфата калия и такое же количество лимонной кислоты.

Кислый раствор необходимо использовать для полива под корень. Получившегося объема подкормки хватит на один крупный куст.

Источник: novostivl.ru