Оливье с горчицей: тот случай, когда аналог в сто раз круче оригинала — убедитесь сами

Майонез прекрасно сочетается с ингредиентами оливье, однако опытные кулинары давно отказались от такой заправки. Вместо белого соуса они используют более сложный вариант с добавлением еще одного компонента.

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Как выяснилось опытным путем, лучшим дополнением к майонезу в оливье считается пастообразная горчица (1 чайная ложка на миску салата). В сочетании с белым соусом она придает блюду легкую пикантную остринку.

Добавлять горчицу нужно до заправки салата. В отдельной емкости смешайте майонез с приправой, и только после этого вводите массу в оливье. Так сохранится однородность и ингредиенты не будут перебивать друг друга.

Непривычный вкус салата влюбит в себя с первой ложки! Попробуйте и убедитесь в этом сами.

По материалам портала belnovosti.by