Густые и темные брови без похода в салон: вот что понадобится

Мастера макияжа для придания бровям густоты и насыщенности пользуются некоторыми хитростями. Воплотить их под силу любой женщине, главное — подобрать средство по цвету.

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Для заполнения проплешин прекрасно подойдут карандаш, тени или лайнеры. Средства прекрасно справятся с задачей и при нанесении небольшими волосковыми штрихами в направлении роста волос будут едва заметны.

Объем бровям придаст специальная помадка или тинт. Они скроют пустоты, к тому же имеют «запечатывающее» свойство, благодаря которому волоски могут держать форму целый день.

Что касается темных бровей, то добиться нужного эффекта удастся только с помощью окрашивания. Экономить на средствах не стоит: выбирайте качественные красители, которые не сушат волос и имеют нужный красивый оттенок. Окрашивайте брови не чаще одного раза в 10 дней.

По материалам портала «А теперь внимание!»