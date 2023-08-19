Что делать, если из стиральной машины доносится запах плесени: технику спасет копеечный продукт

Если из барабана вашей стиральной машины стали доноситься неприятные запахи, то дело плохо. Вероятно, на внутренних деталях техники скопилось много плесени и грязи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Решить проблему можно с помощью специальной бытовой химии. Но это может больно ударить по вашему кошельку. Бережливые хозяйки предпочитают пользоваться рецептом с содой. Он работает ничуть не хуже, но обходится в копейки.

Все просто. Насыпьте 200 граммов соды прямо в барабан машинки. А чтобы усилить действие сыпучего продукта, добавьте 200 миллилитров уксуса в отсек для порошка. Установите самую высокую температуру и запустите стирку.

Когда цикл подойдет к концу, неприятные запахи исчезнут. Чтобы машинка и впредь оставалась чистой, повторяйте этот трюк каждый месяц.

Источник: издание belnovosti.by