Грязь сойдет до последней частицы: с этим средством даже старое пятно с ковра исчезнет за пару минут

Вывести пятно с ковра порой затруднительно, но только не с этим средством. Ему под силу даже стойкие загрязнения и делается оно элементарно: понадобятся сода, в отдельных случаях перекись водорода и 5 минут времени.

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Для цветного ворса лучшим средством станет сода. Засыпьте пятно толстым слоем соды, оставьте на полчаса, после чего пройдитесь пылесосом, — вся грязь останется в технике.

Для светлых ковров лучше не полениться и приготовить эмульсию из соды и перекиси водорода. Смешайте 2 столовые ложки соды и 0,5 стакана перекиси до растворения. Влейте содержимое в пульверизатор, разбрызгайте на загрязненные участки и через несколько минут пройдитесь сухой салфеткой. Вау-эффект обеспечен, пишет портал «Городовой».