Назван лучший белорусский крем без парабенов - не хуже люкса, а дешевый

Белорусскую косметику хвалят во всем мире. Во-первых, она качественная, часто не уступает даже люксовым брендам. Во-вторых, цена сильно отличается от импортных производителей - все дешевле.

Специалисты «МаркиКачества» проверили кремы, и белорусский занял первое место в рейтинге. Речь идет о белорусской косметике линии Liv Delano.

Эксперты отметили натуральный состав крема, и отсутствие парабенов с минеральными маслами.

Стоит баночка не выше 700 рублей.

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