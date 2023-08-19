Подойдет любой коже: добавьте это средство в косметичку и ухоженный вид обеспечен

Этот косметический продукт обязан быть под рукой у каждой женщины. В прямом смысле он творит чудеса с кожей, стоит относительно недорого, хватает надолго, а универсальность — одно из главных его преимуществ.

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Среди визажистов бытует мнение, что незаменимой вещью для макияжа считается именно прозрачная пудра. Она убирает лишний блеск с кожи и придает ей матовость, что особенно актуально для тех, чья кожа склонна к жирности.

Еще прозрачная пудра увеличивает стойкость макияжа в T-зоне (лоб, нос, подбородок), и выбирать ее совсем нетрудно, — подходит такая абсолютно к любому оттенку кожи.

В целом, внимания достойны всевозможные варианты прозрачной пудрой. Например, увлажняющий продукт имеет в составе гиалуроновую кислоту, что как нельзя лучше подходит для зоны под глазами или для сухой кожи.

Для придания ухоженного вида лучшим вариантом станет пудра с микроблеском. С ее помощью удастся добиться однородного оттенка кожи, будто светящейся изнутри.

По материалам портала «А теперь внимание!»