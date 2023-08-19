Вместо хлеба и яиц: добавьте этот ингредиент в котлеты, чтобы блюдо стало еще вкуснее

В Сети можно найти миллион рецептов котлет. Но большинство из них сводится к добавлению в фарш белой булки и яиц. Однако такой вариант подходит далеко не каждому. Если вы находитесь в поиске альтернативы, то обратите внимание на картофель.

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Этот крахмалистый овощ позволит сохранить идеальную форму блюда во время жарки. И сделает котлеты невероятно сочными.

Все просто. Снимите с картофеля кожуру. Измельчите овощ на терке. Отожмите получившуюся массу и добавьте ее в фарш. На килограмм мяса потребуется взять 4 картофелины среднего размера.

Источник: tut-news.ru