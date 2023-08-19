Теперь стираем только так: тюль стала кристально белой - как будто только из магазина

Любая белая тюль со временем выгорает на окне - как правило, ткань становится желтой. В магазинах продается много различных отбеливателей, но далеко не все они справляются с задачей.

Но существует народный способ отбелить тюль - можно сказать, на все времена. Опытные хозяйки используют скисшее молоко.

Надо замочить тюль в этом ингредиенте минимум на два часа. После - промойте водой и отправьте в стиральную машинку на один час. Добавьте в порошок три столовые ложки уксусной кислоты.

В итоге тюль станет кристально белой, сами не ожидаете.

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