Такого вкусного супа из кабачков вы еще не ели — съедается вмиг

Если привычные рагу или оладьи из кабачков уже надоели, попробуйте этот рецепт супа. Блюдо готовится быстро и получается очень вкусным, непресным, а при желании еще и с балансом кислого, сладкого и соленого.

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Рецепт считается универсальным и может быть изменен на свой вкус: быть жидким или густым, с содержанием пикантных ноток или без, но основа у супа неизменна.

Понадобятся:

- кабачок 500 г,

- лук репчатый 100 г,

- шпинат 50 г,

- яблоко или брокколи, если хочется пикантного вкуса — 100 г

- соль, перец, уксус яблочный по вкусу.

Овощи нарезаем средним кубиком, обжариваем на сковороде. На этом этапе можно также добавить немного масла и присыпать сахаром.

Затем отварите овощи до готовности, и в конце приправьте. Далее по своему усмотрению: можно оставить как есть или с помощью блендера превратить массу в пюре.

Если еда оказалась пресной, добавьте соль, сахар и уксус. Это создаст баланс кислого, сладкого и соленого.

Обжаривать овощи перед варкой обязательно. Так они карамелизуются, и будут еще ярче на вкус, передает портал «Городовой» со ссылкой на шеф-повара.