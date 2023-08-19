Орхидея будет цвести ярко и долго: сделайте это с кустом, он обязательно выпустит бутоны

Обычно с орхидеями нет особых проблем. Они цветут как по расписанию. Но временами и они начинают капризничать. Если ваш куст напрочь отказывается цвести, попробуйте воспользоваться одним из этих советов.

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Температурная встряска. Чтобы заставить растение выпустить бутоны, рекомендуется убирать его на ночь в прохладное место: температура воздуха должна быть в районе 16 °С. Днем орхидею следует держать в привычных условиях: от 18 до 25 °С. Такие перепады приведут в выработке углекислого газа, а он, в свою очередь, подтолкнет орхидею к цветению.

Отказ от полива. Этот способ тоже отлично работает. Но экспериментировать можно только со здоровыми кустами. Все просто. Подготовьте глубокую емкость с теплой водой: примерно 35 °С. Опустите в нее горшок с орхидеей и оставьте его там на 15 минут. Повторяйте эту процедуру 3 дня подряд, а затем полностью исключите полив. Вскоре после этого орхидея порадует вас цветами.

Источник: ozon.ru