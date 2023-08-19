Забудьте о корице! Всего одна специя и варенье из яблок не узнать — божественный вкус

Добавьте всего одну специю в варенье из яблок, и сласть будет не узнать: вкус фруктов раскроется ярче и станет, как у лучшего ресторанного десерта.

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Многие с целью улучшить вкус блюда добавляют корицу, забывая о не менее ароматной специи — о бадьяне. Нужно его совсем немного, иначе запах отвлечет от основного ингредиента.

На килограмм яблок возьмите столько же сахара и 5 звезд бадьяна. Фрукты засыпьте глюкозой, добавьте специю и варите на медленном огне до мягкости.

Если яблоки дали мало сока — влейте немного воды и проварите еще чуть-чуть. Главное — следить за консистенцией и не допускать образования карамели.

По материалам портала «Городовой».