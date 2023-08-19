Объявлен курс доллара на 1 октября: сейчас передышка, потом - обвал

Экономические аналитики считают, что курс доллара все равно будет расти осенью 2023 года. Наша экономика, по их мнению, не может реагировать на изменения так быстро. Поэтому для укрепления рубля должно пройти больше времени.

«Сейчас будет некоторая передышка колебаний. К 1 октября доллар найдет новую точку равновесия в районе 110 рублей», - заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По мнению экспертов, на слабый рубль влияет вывод иностранных капиталов из России. При этом у нас нарастает импортозамещение, которое рано или поздно наладит ситуацию.

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