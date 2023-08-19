Дешевле Apple, дороже Samsung: эксперт дал прогноз, когда в России появится отечественный смартфон

Отечественный смартфон, способный полностью заменить зарубежные гаджеты, может появиться в России к концу 2023 - началу 2024 года. Об этом на форуме «Армия-2023» говорил руководитель проекта ЭРА-IT, замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны РФ, полковник Николай Лишин.

«На выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» есть ряд смартфонов, которые близки к полному функционалу. Я думаю, в конце этого года - начале следующего мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства», - цитирует Лишина ТАСС.

По его словам, существующим отечественным устройствам не хватает банковских приложений и возможности работать с навигацией. Но они уже могут обеспечить звонки, работу с мессенджерами и офисными продуктами.

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Спикер отметил, что российские модели будут дешевле топовых смартфонов Apple, но чуть дороже простых моделей Samsung.

Российские министерства активно кооперируют усилия, что запустить массовое производство. Минобороны, в свою очередь, заинтересованно в том, чтобы обеспечить своих сотрудников отечественными технологиями, так как западные телефоны «являются по факту шпионскими устройствами».