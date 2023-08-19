«Огород» в банке: маринуем огурчики и помидоры с овощами на зиму - не забудьте морковку

Можно не мариновать отдельно огурцы, помидоры, а сделать ассорти и добавить в них еще овощей с грядки – получается изумительный разносол на зиму, который в народе называют «огород».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В трехлитровую банку на дно уложить лавровый лист, чеснок, корень хрена, гвоздику, черный душистый перец, лист вишни, укроп, петрушку. Затем поместить в равных долях помидоры, огурцы, болгарский перец, капусту и морковку. Все это залить крутым кипятком и накрыть крышкой на 15 минут.

Маринад варим так: на полтора литра воды насыпаем 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара и 1 ст. ложку уксуса. Заливаем банку и закатываем крышкой. Убираем остывать в темном месте при комнатной температуре, перевернув вверх дном.

По материалам Телеграм-канала "Полезные советы"