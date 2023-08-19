Варим варенье из дыни так - получается сказочное: сладкоежки уже пустили слюну в предвкушении

Варенье из дыни давно полюбилось россиянам, и многие хозяйки на зиму стараются его сварить, чтобы побаловать своих сладкоежек длинными холодными вечерами. Варить его просто, а получается объедение.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На 1 кг дыни потребуется 650-700 гр сахара и сок одного лимона. Дыню очищаем от кожуры, нарезаем кубиками, засыпаем сахаром, накрываем крышкой и оставляем на 10-12 часов.

По истечении времени ставим на огонь, доводим до кипения и кипятим 20-25 минут, добавляя лимонный сок. Для яркости вкуса некоторые хозяйки добавляют ваниль или ром. Разливаем по банкам и закатываем крышкой.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"