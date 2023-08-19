Как пожарить кабачок, чтобы влюбились все: избегаем этих ошибок - их совершает каждая вторая хозяйка

В конце лета у многих хозяек на столе часто появляются блюда из сезонных овощей. Кабачок уже созрел, и из него можно приготовить массу различных угощений. Самое легкое – это пожарить его кольцами.

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Однако, при этом, казалось бы, простом процессе чуть ли не каждая вторая хозяюшка допускает ошибки. И самая очевидная – это класть нарезанный кабачок в холодное масло. Сковорода должна быть как следует прогрета, это одно из условий успеха блюда.

Также среди ошибок – сильный огонь. Овощ нежный, и жарить его надо на среднем режиме, периодически переворачивая.

Солить в процессе жарки – тоже опрометчивый поступок. Соль поглощает влагу, и высок риск, что в итоге кабачок подгорит. Лучше делать это после приготовления.

По материалам сайта Belnovosti