Кабачковая икра с грецким орехом и яблоком на зиму – одно удовольствие: едим тазиками и не можем остановиться

Кабачковая икра с советских времен является любимой зимней закуской россиян. Можно поэкспериментировать и приготовить ее в этот раз с грецким орехом. Получается необычно, но не менее вкусно.

Возьмите 3 кг кабачков, 0,5 кг лука репчатого, 300 гр моркови, 2-3 яблока, 100 гр грецких орехов, 200 гр томатной пасты, 150 гр растительного масла, 3 ст ложки соли. 1 ст ложка сахара, 3 лавровых листа, перец черный и красный по вкусу.

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Кабачок очистить от кожуры и семян, лук и морковь почистить, и все эти овощи прокрутить в мясорубке. Затем отправить в кастрюлю, предварительно нагретую с маслом на огне.

Следом добавить томатную пасту, тщательно перемешать и варить в течение часа на медленном огне, периодически помешивая.

Грецкий орех измельчить, яблоки без кожуры и косточек мелко порезать и отправить в кастрюлю к кабачкам, а также посолить, поперчить, насыпать сахар. Варить еще 1 час.

Затем разлить по банкам (обычно это 500-700-граммовые), закатать крышку и перевернув вверх дном, укутать в одеяло или подушку. Когда остынет, убрать на хранение до зимы.

По материалам Телеграм-канала "Домашние заготовки"