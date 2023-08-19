Пятна от пота и дезодоранта исчезнут с одежды, если использовать эти средства с кухни: не забудьте перекись

Желтые от пота и дезодоранта подмышки у вещей – то еще неприятное зрелище. И одежду приходится выкидывать, относив один сезон. Однако, хитрые хозяйки выводят эти оказии средствами с кухни и домашней аптечки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На само пятно надо нанести средство для мытья посуды, засыпать его сверху содой и распределить, чтобы получилась кашица.

Далее заливаем перекисью водорода щедро, чтобы кашица размокла. Теперь оставляем так вещь на 15 минут, затем стираем в обычном режиме.

По материалам Телеграм-канала "Хитрая хозяйка"