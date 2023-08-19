Как отбелить любую вещь быстро подручными средствами: теперь белье, полотенца и даже кроссовки стираем только так

Отбеливатели с хлором сокращают срок службы вещей. Но что делать, если белые тюль, полотенца, белье, кроссовки давно перестали сиять белоснежностью? Тогда на помощь идут подручные средства с кухни.

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Возьмите 2 ст ложки пищевой соды, 2 ст ложки уксуса, 2 ст ложки любого жидкого средства для стирки и 1 ст ложку перекиси водорода. Тщательно смешать и замочить вещь на 15 минут. Затем просто постирать.

Если требуется отбелить кроссовки, то смесь втирают тщательно в обувь. А затем просто споласкивают обычной водой.

По материалам Телеграм-канала "Проверенные лайфхаки"