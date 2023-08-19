Бомбический перец в томатах на зиму – закуска-объедение: рецепт тут

Зимой ароматный перец в томатах зайдет на ура, главное, знать рецепт маринования этого вкусного салата. Готовится он, между тем, просто и быстро.

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Потребуется болгарский перец - 2,5 кг, помидоры - 3 кг, чеснок - 1 головка, сахар - 8 ст.л. соль - 1,5 ст.л. растительное масло - 150 гр, уксусная эссенция 70% - 2 ч.л.

Нарезаем перец кубиками, а помидоры прокручиваем через мясорубку или превращаем в пюре в блендере. Перемешиваем с перцем и ставим на огонь, как закипит, варим 15 минут.

После закипания вносим измельченный чеснок, солим, сахарим, наливаем масло, уксус и еще 15 минут варим. Теперь раскладываем по банкам и закатываем крышками.

По материалам сайта "Домашние заготовки"