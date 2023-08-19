Судный день для доллара наступит уже в августе: финансист назвал дату

Курс доллара заставил понервничать не одну неделю. С весны наблюдается ослабление отечественной валюты, и в августе «американец» преодолел психологический барьер в 100 рублей.

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Но после того как Центробанк РФ внеочередным решением поднял ключевую ставку аж до 12%, доллар дал заднюю. Уже 17 августа на Мосбирже курс составлял 92 рубля. Кто-то даже обрадовался, что обратный процесс пошел, и скоро «зеленый» откатится к показателям зимы-весны.

Но финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что говорить о переломе рано. И назвал дату Судного дня для доллара – тогда-то и видно будет, какая наметилась тенденция.

«Если курс упадет ниже 90 до 25 августа, тогда можно говорить о переломе тенденции, но все еще не о развороте. Процесс разворота длительный», - объяснил финансист.

По материалам сайта mk.ru