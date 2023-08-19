Баклажаны по-корейски на зиму: остренько и вкусненько – сметут со стола первым делом

Салат из баклажанов по-корейски на зиму получается немного остренький и очень вкусный. Готовить его просто.

Понадобится 0,5 кг болгарского перца, 1 шт острого перца, нарезается полукольцами в 5 мм толщиной.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Натираем на терке по-корейски 0,5 - 1 кг моркови (каждый может решить, побольше моркови добавлять или поменьше), нарезаем 0,5 кг репчатого лука.

Далее берем 2 - 2,5 кг баклажанов нарезаем толстой соломкой, солим 1 ст ложкой соли и оставляем на 30 минут, после чего откидываем на дуршлаг и промываем, даем воде стечь и обжариваем на сильном огне до румяности

Оставшиеся овощи смешиваем, добавляем 1 ст ложку соли, 4 ст ложки сахара, 60-100 мл 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваем, оставляем мариноваться на 1 час.

Подогреваем на огне в кастрюле 10 мл растительного масла, насыпаем 1 ч ложку черного молотого и 0,5 ч ложки красного молотого перца, 1 ч ложку кориандра и оставляем на 30 минут настаиваться, после чего выливаем в морковную смесь.

Далее добавляем измельченные 5 зубчиков чеснока и баклажаны, тщательно перемешиваем и пробуем на соль и сахар – можно, если что, подкорректировать. И на 15 минут оставляем настояться. Кушать можно сразу, домашние вряд ли откажутся от такой вкусноты, остальное убираем на зиму по банкам, под крышку и в тепло.

По материалам Телеграм-канала "Дачные советы"