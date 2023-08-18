Как избавиться от пней на даче за 24 часа: сила не пригодится, нужна только хитрость

Избавиться от остатков деревьев вовсе не так трудно, как кажется. Грубая сила не пригодится.
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Выкорчевывать пень нет нужды. Чтобы решить эту проблему, нужно запастись тряпками, розжигом для костра и дрелью.
Все просто. Просверлите в проблемном объекте несколько глубоких и широких отверстий. Затем пропитайте куски ткани горючей жидкостью. Заполните ими дырки и аккуратно подожгите.
Пень будет тлеть на протяжение суток. По прошествии времени вам останется только убрать угли и посыпать оставшиеся корни солью.
Источник: издание belnovosti.by