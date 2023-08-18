Дорогие порошки больше не покупаем: о чудо-эффекте при стирке с этим копеечным раствором знали еще наши бабушки

Дорогие порошки не всегда эффективны при стирке сильно загрязненного белья. Многие домохозяйки некоторое время назад отказались от них в пользу более дешевых. А при необходимости используют дополнительные копеечные средства, которые известны еще со времен наших бабушек, но порядком подзабыты.

Нужно 30 миллилитров перекиси водорода смешать со стаканом пищевой соды. Можно даже не стирать с этим средством, а просто замочить в нем на ночь очень грязные вещи. Вы увидите, что пятна уйдут сами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».