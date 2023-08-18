Как раньше уже не будет: объявлен курс доллара на неделю с 21 августа — рубль в ударе, это новый шок

Рубль по итогам торгов на Московской валютной бирже за неделю с 14 по 18 августа значительно укрепился.
Национальная валюта подорожала на 5,67 рубля к доллару и на 6,87 рубля — к евро.
Эксперты в сфере финансов уверены, что с понедельника, 21 августа, тренд на укрепление рубля продолжится. Сейчас рубль стоит 93, 76 рублей, а к концу новой недели может подешеветь до 90.
Стоить, как раньше, 100 рублей, доллар не будет. Рубль явно в ударе. И для некоторых это тоже шок.
«На предстоящей неделе поддержку рублю будет оказывать подготовка экспортеров к налоговым платежам, и есть высокая вероятность укрепления «россиянина» до 90 рублей за доллар», — полагает Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции».
По материалам 1prime.ru