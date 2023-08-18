Раскрыт трюк для экономной и эффективной стирки: 40 миллилитров копеечного средства заливаем прямо в барабан

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки опытных домохозяек.

Даже копеечный стиральный порошок может стать эффективным, если усилить его с помощью недорого средства, которое продается в каждой аптеке.

Речь об аммиаке. Стирка с добавлением этой жидкости становится гораздо более эффективным процессом.

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Перед тем, как запустить машинку, налейте 40 миллилитров аммиака прямо в барабан. Результат приятно удивит. Вещи будут выглядеть так, словно их постирали дорогим импортным порошком.

Пока одежду сушится, запах аммиака улетучивается.

По материалам дзен-канала «Мудрая хозяйка»

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