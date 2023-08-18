Раскрыт трюк для экономной и эффективной стирки: 40 миллилитров копеечного средства заливаем прямо в барабан

Даже копеечный стиральный порошок может стать эффективным, если усилить его с помощью недорого средства, которое продается в каждой аптеке.

Речь об аммиаке. Стирка с добавлением этой жидкости становится гораздо более эффективным процессом.

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