Раскрыт трюк для экономной и эффективной стирки: 40 миллилитров копеечного средства заливаем прямо в барабан

Даже копеечный стиральный порошок может стать эффективным, если усилить его с помощью недорого средства, которое продается в каждой аптеке.
Речь об аммиаке. Стирка с добавлением этой жидкости становится гораздо более эффективным процессом.
Перед тем, как запустить машинку, налейте 40 миллилитров аммиака прямо в барабан. Результат приятно удивит. Вещи будут выглядеть так, словно их постирали дорогим импортным порошком.
Пока одежду сушится, запах аммиака улетучивается.
По материалам дзен-канала «Мудрая хозяйка»