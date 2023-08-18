Что будет, если засыпать порошок в барабан стиралки: многие так делают, а потом льют слезы

Многие хозяйки засыпают порошок прямо в барабан машинки. Они почему-то решили, что так можно сократить расход средства для стирки. На самом деле это не так. Сэкономить точно не получится.

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Во-первых, качество стирки сильно снизится. Если при загрузке порошка в лоток он подается к белью порционно. То в барабане средство тут же смывается водой.

Во-вторых, эти сомнительные эксперименты могут привести к тому, что стиральный порошок осядет в тканях. По причине того, что просто не успеет полностью раствориться в воде.

Плюсов у этой затеи, как видите, нет никаких. Одни минусы. Производитель техники не просто так придумал отсек для стирального порошка. Если не хотите перестирывать вещи или запускать дополнительное полоскание, обязательно соблюдайте инструкцию по эксплуатации машинки.

Источник: novostivl.ru