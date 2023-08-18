Нанесите на влажную кожу и стряхните: натуральное средство против запаха пота из-под мышек «работает» не хуже дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без дезодоранта даже в жару.

Если вам важно использовать в уходе за собой исключительно натуральные средства, то вы на верном пути. В том смысле, что мы расскажем вам, как предотвратить появление неприятного запаха пота без дезодоранта.

Поможет многофункциональное средство, которое есть на каждой кухне. Речь о пищевой соде.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Инструкция по применению соды очень проста. После того, как примете душ, нанесите немного соды на еще влажную кожу подмышек.

Лишнее стряхните. Сода впитывает в себя и лишнюю влагу, и запахи, и надежно защитит от неприятного амбре.

По материалам infoniac.ru

Читайте также