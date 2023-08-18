Нанесите на влажную кожу и стряхните: натуральное средство против запаха пота из-под мышек «работает» не хуже дезодоранта

Если вам важно использовать в уходе за собой исключительно натуральные средства, то вы на верном пути. В том смысле, что мы расскажем вам, как предотвратить появление неприятного запаха пота без дезодоранта.

Поможет многофункциональное средство, которое есть на каждой кухне. Речь о пищевой соде.

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