Нанесите на влажную кожу и стряхните: натуральное средство против запаха пота из-под мышек «работает» не хуже дезодоранта

Если вам важно использовать в уходе за собой исключительно натуральные средства, то вы на верном пути. В том смысле, что мы расскажем вам, как предотвратить появление неприятного запаха пота без дезодоранта.
Поможет многофункциональное средство, которое есть на каждой кухне. Речь о пищевой соде.
Инструкция по применению соды очень проста. После того, как примете душ, нанесите немного соды на еще влажную кожу подмышек.
Лишнее стряхните. Сода впитывает в себя и лишнюю влагу, и запахи, и надежно защитит от неприятного амбре.
По материалам infoniac.ru