Герань будет цвести долго и мощно: поможет одна ложка этого продукта — подкормка на осень

С наступлением осени герань начинает сдавать позиции. Растение испытывает нехватку солнечного света, поэтому листья могут желтеть и опадать.

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Чтобы исправить ситуацию, нужно угостить цветок популярным продуктом. Опытные садовники утверждают, что герань взбодрится и будет неистово цвести после подкормки сахаром.

Все просто. Не нужно готовить никаких растворов и настоев. Достаточно просто посыпать почву сладким продуктом, а затем полить.

На каждое растение следует брать не более одной чайной ложки сахара. Если превысить норму, то продукт может забродить.

Источник: yakutsk.ru