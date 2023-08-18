Все может измениться уже в понедельник: объявлен самый новый курс доллара

По данным Московской валютной биржи, рубль завершил торги в эту пятницу, 18 августа, разнонаправленно по отношению к евро, доллару и юаню.
Курс доллара за день снизился почти на 2 копейки, до 93,76 рубля, юаня — вырос на 5 копеек, до 12,83 рубля, евро — на 25 копеек, до 101,91 рубля.
В целом же, за эту неделю — с 14 по 18 августа, курс доллара снизился на 5,67 рубля, юаня — почти на 87 копеек, евро — на 6,87 рубля.
Финансовые аналитики утверждают, что с понедельника, 21 августа, этот тренд на бирже будет продолжен.
«Подъем ключевой ставки Банком России до 12% и договоренности с экспортерами уверенно вывели курс рубля на текущие уровни, при этом его укрепление может не ограничиться на достигнутом», — считает Александр Власенко из «РСХБ Управление Активами».
По материалам 1prime.ru