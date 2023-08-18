Все может измениться уже в понедельник: объявлен самый новый курс доллара

По данным Московской валютной биржи, рубль завершил торги в эту пятницу, 18 августа, разнонаправленно по отношению к евро, доллару и юаню.

Курс доллара за день снизился почти на 2 копейки, до 93,76 рубля, юаня — вырос на 5 копеек, до 12,83 рубля, евро — на 25 копеек, до 101,91 рубля.

В целом же, за эту неделю — с 14 по 18 августа, курс доллара снизился на 5,67 рубля, юаня — почти на 87 копеек, евро — на 6,87 рубля.

Финансовые аналитики утверждают, что с понедельника, 21 августа, этот тренд на бирже будет продолжен.

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