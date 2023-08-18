Сентябрь будет аномально холодным: температура снизится до минус 6 °C — в этих регионах пора доставать куртки

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, что в некоторых регионах России сентябрь будет холоднее обычного.

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По словам специалиста, резкое снижение температуры ожидается в столице и на севере европейской части страны. Днем показатели термометра будут колебаться от 13 до 18 °C, а в ночное время ртутный столбик может опускаться до нулевой отметки.

Жителей южных территорий тоже нечем порадовать. Днем температура воздуха будет в пределах 20 °C, а ночью от 7 до 12 °C. Это на 1–2 градуса холоднее привычных показателей в это время года.

В Западной и Восточной Сибири, в Бурятии и в Иркутской области тоже будет холодно. Днем воздух будет прогреваться до 16°C, а в ночное время ожидаются заморозки до минус 6°C.

Источник: rg.ru