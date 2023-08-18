Пропитайте губку в этом растворе и положите в барабан: качество стирки повысится в разы, белье будет сверкать чистотой и приятно пахнуть

В барабане стиральной машинки со временем может появиться неприятный запах, который передается и вещам.
Стать вещам чистыми, мягкими и приобрести приятный аромат после стирки поможет раствор, который легко приготовить в домашних условиях.
Смешайте полстакана соды с таким же количеством уксуса, добавьте чашку воды и 10 капель любого эфирного масла. Пропитайте в этом растворе чистую губку и положите ее в барабан вместе с вещами.
Эффект вас поразит — белье будет сверкать чистотой и издавать ваш любимый аромат.
По материалам novate.ru