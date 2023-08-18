Не 100 и даже не 115 рублей за доллар: каким будет курс на самом деле — шансы увидеть «американца» по 120 рублей

Рубль на этой неделе начал укрепляться. Национальная валюта позитивно отреагировала на решение Центробанка России поднять ключевую ставку до 12 процентов годовых.

Между тем, многие все еще опасаются, что доллар может вернуться к 100 рублям, а то и взлететь до 120.

Хотя аналитики уверены, что шансы «американца» торговаться на уровне 120 рублей ничтожно малы. После увеличения ключевой ставки, Банк России может пойти и на другие меры, чтобы не допустить падения рубля.

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