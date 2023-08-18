Не 100 и даже не 115 рублей за доллар: каким будет курс на самом деле — шансы увидеть «американца» по 120 рублей

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Аналитик оценил, будет ли доллар стоить 120 рублей.

Рубль на этой неделе начал укрепляться. Национальная валюта позитивно отреагировала на решение Центробанка России поднять ключевую ставку до 12 процентов годовых.

Между тем, многие все еще опасаются, что доллар может вернуться к 100 рублям, а то и взлететь до 120. 

Хотя аналитики уверены, что шансы «американца» торговаться на уровне 120 рублей ничтожно малы. После увеличения ключевой ставки, Банк России может пойти и на другие меры, чтобы не допустить падения рубля.

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«В дополнение к повышению ключевой ставки обсуждается возобновление контроля за движением капитала. Речь идет об обязательной продаже валютной выручки. Впрочем, по данным ЦБ, экспортеры уже продают на бирже более 80 процентов своей валютной выручки», — отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По материалам 1prime.ru

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