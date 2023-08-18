Стало известно, сколько дней продлятся новогодние и майские праздники в России в 2024 году

В эту пятницу, 18 августа, правительство России утвердило даты праздничных и выходных дней в 2024 году.
Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, новогодние праздники вновь состоятся в полном объеме. Никто их укорачивать не будет. Россияне вновь отдохнут целых десять дней - с 30 декабря по 8 января.
«Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года», - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства РФ.
По материалам 1prime.ru